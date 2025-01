Lettera43.it - Cosa c’entrano le mire di Trump sulla Groenlandia con la Cina (e Taiwan)

Leggi su Lettera43.it

Era il 1989, lo stesso anno di piazza Tiananmen. A Shanghai apriva un istituto di ricerca artico che negli obiettivi del governo centrale era destinato a diventare il principale hub di trasporti del Nord-est asiatico. Fu la prima mossa dellain direzione dell’Artico e del Polo Nord. Trentasei anni dopo, il presidente eletto degli Stati Uniti vuole annettere la. Donaldne aveva già parlato al tramonto del suo primo mandato alla Casa Bianca. Ed è tornato ad affrontare l’argomento in modo più esplicito ancora prima del suo secondo insediamento. Il tycoon ha infatti dichiarato di voler rendere laparte degli Stati Uniti e non esclude di usare il potere militare o economico per convincere la Danimarca a cederla. Non si tratta solo di una boutade. Il Partito Repubblicano sta già lavorando a un disegno di legge che autorizza le trattative per l’acquisto della: il Make Greenland Great Again Act.