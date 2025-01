Sport.quotidiano.net - Bundesliga, Bayern e Leverkusen conquistano i tre punti. L'Eintracht sale al terzo posto

Roma, 15 gennaio 2025 – Terza vittoria consecutiva per ilMonaco di Kompany, che sconfigge l'Hoffenheim 5-0 e rimane saldamente in testa alla classifica, sempre a quattrodi distacco dal Bayer. La squadra di Xabi Alonso passa sul Mainz grazie alla rete di Grimaldo al 48' e conquista il settimo successo di fila in campionato. Dietro il, a cinque lunghezze di distanza c'è solo l'Francoforte: la squadra di Toppmoller conferma l'ottimo inizio del 2025, con la larga vittoria per 4-1 contro il Friburgo, e stacca il Lipsia, che rimane a quota 30. Marco Rose e i suoi, infatti, cadono in casa dello Stoccarda dopo essere passati in vantaggio al 10' con Sesko e chiudono addirittura in nove contro undici, a seguito delle espulsioni proprio dell'attaccante ceco e di Openda.