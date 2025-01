Volley maschile Cev Cup 2025 | Trento batte Brasov in trasferta

Leggi su Sportface.it

non sbaglia eil Coronanella partita di andata degli ottavi di finale di Cev Cup. Successo in rimonta per la squadra di Fabio Soli che, nonostante la pancia piena della super vittoria in casa di Perugia (imbattibilità stagionale caduta) in campionato. Michieletto e compagni battono in rimonta la formazione rumena, quarta nella massima serie locale, con il punteggio di 1-3 (25-21 17-25 21-25 23-25).ora potrà gestire la gara di ritorno in casa. All’Itas basterà vincere due set per staccare il pass per i quarti di finale. Dalla stessa parte di tabellone si scontreranno gli spagnoli del Guaguas e i turchi dello Ziraat Bankasi. Dall’altra parte sfide tra i ciprioti del Pafos e i polacchi del Resovia e tra gli svizzeri dell’Amriswil e i francesi del Tours.