Treni, i guai non finiscono mai: altra giornata di ritardi da Nord a Sud. Ferrovie presenta un esposto: "Incidenti anomali e sospetti". Salvini tace

La vita quotidiana dei passeggeri deiè un inferno e, all’ennesimadise non cancellazioni, è difficile anche rincorrere gli episodi principali di disagio. Anche oggi, daa Sud, da Verona a Pomezia passando per Arezzo, i problemi non mancano. Una situazione che per le società ferroviarie comincia a essere difficilmente gestibile, a livello operativo ma anche di immagine. Così, ora, fonti del grupporaccontano che è stato preparato un “denuncia molto dettagliato”to alle autorità competenti. Dalla società si parla di “ennesimo incidente anomalo sulla rete” e di “un elenco di circostanze altamente sospette“, ha preparato undenuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti”. “In particolare – si precisa- gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo”.