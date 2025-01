Lanazione.it - Tenta di strangolare la moglie: ubriaco e armato di coltello. Fermato dalla figlia minorenne

Leggi su Lanazione.it

Foligno, 15 gennaio 2025 –dentro casa ha provato ala, in presenza dellaminore. Proprio la ragazza ha avuto il coraggio di intervenire e impedire che accadesse il peggio. Un incubo in famiglia. Un altro caso di violenza ai danni di donne. Per questo, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, un 56enne è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Foligno. La polizia è stata chiamata in un’abitazione della città dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna e ha arrestato un uomo, classe 1968, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il 56enne,, dopo aver litigato con la, alla presenza dellaminore, l’ha minacciata di morte con un, afferrandola poi al collo neltivo di strangolarla.