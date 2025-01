Anteprima24.it - ‘Ruggi’ nel caos, Tommasetti: “Il direttore D’Amato si dimetta”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Ilgenerale del “Ruggi” prenda atto dei fallimenti e si faccia da parte”. A invocare le dimissioni del manager Vincenzoè il consigliere regionale della Campania della Lega, Aurelio, alla luce degli ultimi fatti di cronaca riguardanti la sanità salernitana, e in particolare il capoluogo.“Oramai dall’ospedale di Salerno, nonché dai presidi territoriali collegati, ci arriva ogni giorno un bollettino di guerra. Solo stamattina apprendiamo di una donna con problemi cardiaci e diabete che per essere ricoverata ha dovuto attendere la bellezza di cinque giorni al Pronto soccorso del “Ruggi”. A pochi chilometri di distanza una signora di 94 anni è rimasta letteralmente parcheggiata in barella per tre giorni al “Fucito” di Mercato San Severino (che fa parte della stessa Azienda Ospedaliera Universitaria) prima di trovare finalmente un posto.