Spazionapoli.it - Quando andrà via Kvara? Le ultime in diretta, ecco quando saluterà i compagni

L’addio di Khvichatskhelia è solo questione di tempo: arrivano lee i dettagli su quelle che saranno leore a Napoli. Ha rappresentato in questi anni il vero amore dei tifosi del Napoli per un calciatore, soprattuttoquesto è stato senza troppi dubbi uno dei fautori per la vittoria dello Scudetto. Khvichatskhelia sta per lasciare Napoli, diretto verso quella Parigi che lo sta cercando ormai da tempo.Già in estate si è parlato di un interessamento del Paris Saint Germain per il calciatore georgiano, salvo poi vedere l’arrivo di Antonio Conte il blocco immediato della cessione di Khvicha: per l’allenatore, infatti, il numero 77 era un elemento imprescindibile.Poi l’inizio della stagione, i buoni numeri died un rendimento che lo ha visto mettere in campo anche delle prestazioni decisamente positive.