Lettera43.it - Presunti abusi in questura a Brescia, Ilaria Cucchi: «Clima da G8 di Genova»

«Dalle attiviste diarriva una denuncia per una violazione che sa tanto di 2001, di undi intimidazione che non ha niente a che spartire con la nostra democrazia». Lo ha scritto su Facebook – accostando i fatti denunciati da Extinction Rebellion aglidel G8 di– la senatrice, che poi definisce lo scudo penale uno strumento volto a «garantire uno stato di impunità pressoché totale agli agenti, impedendo le indagini per accertare i responsabili deglidi Stato».: «Dalla maggioranza il più grande attacco alla libertà di protesta nella storia repubblicana»«”Sempre dalla parte delle forze dell’ordine”, sostiene all’unisono la maggioranza; e in commissione riprende la discussione del ddl sicurezza, il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana», prosegue poi