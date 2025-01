Paura in campo scontro terribile | Grave commozione cerebrale

Leggi su Sportface.it

Attimi di terrore durante la partita quando il giocatore è crollato a terra dopo essere stato colpito alla nuca: corsa in ospedale Il silenzio dello stadio, lasui volti di calciatori e tifosi. Scene purtroppo che stanno diventando quasi consuetudine nel mondo del calcio, anche se abituarsi non si potrà mai.È accaduto in passato, all’estero come in Italia. Negli occhi ci sono ancora le immagini del malore accorso a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter, oppure il cerchio dei calciatori della Danimarca intorno ad Eriksen durante gli Europei disputati nel 2021. Scene che si fa fatica a dimenticare e che non si vorrebbero vedere mai su undi calcio, come su qualsiasi altro impianto sportivo.Ed invece è successo ancora una volta. Anderlecht-Club Brugge, sfida valida per il campionato belga, ha vissuto momenti di grandeal 46? minuto di gioco.