Lo storico dipinto di Luca Giordano esposta al Polo Giovani

Tempo di lettura: 3 minutiVenerdì 24 gennaio 2025 alle ore 17.30 nell’Auditoriumdi Avellino in via Morelli e Silvati sarà esposto eccezionalmente e solo per detta data ildiSan Sebastiano e le pie donne della metà del Seicento (ingresso gratuito). La tela, di grandi dimensioni, risente della rivoluzione caravaggesca di quasi mezzo secolo prima ma anche dell’apprendistato presso de Ribera.Alle ore 19.30 seguirà l’evento, tra il reading teatrale e la lezione accademica, “San Sebastiano e le pie donne. La sofferenza e la misericordia”. Le letture, dalle fonti agiografiche e dalla letteratura ottocentesca, sono di Gigi Savoia – attore e regista, e direttore artistico nel territorio avellinese di Cesinali del Teatro d’Europa – e di Angela Caterina. L’analisi delè a cura di Vincenzo Dedell’arte.