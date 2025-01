Oasport.it - LIVE Passaro-Bonzi 2-6, 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: break per il francese anche nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Serie di ottimi dritti in spinta dell’azzurro! Bene!30-15 Slice vincente!15-15 Spinge di dritto e fa punto!0-15 Sorpreso l’azzurro dalla risposta d’anticipo di rovescio di.2-4 Niente di ché il servizio al centro, non risponde di dritto.40-30 Lungo il rovescio in palleggio di!40-15 In rete il dritto di.30-15 Profonda la risposta, in rete il rovescio del.30-0 Servizio vincente.15-0 Prima vincente.2-3 Niente, terzo gratuito del game..15-40 Servizio e dritto al centro! Su!0-40 Sotterra il dritto dopo il servizio.0-30 Gratuito di rovescio.0-15 Di poco largo il dritto dopo il servizio, attenzione!2-2 A zero e in un lampo.40-0 Prima vincente a 220km/h.30-0 Servizio e bordata di rovescio.