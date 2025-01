Bubinoblog - LA RAGAZZA DELLA PALUDE: OLIVIA NEWMAN TRA MELODRAMMA E SUSPENCE SU RAI1

Un racconto di resilienza, una storia di riscatto e indipendenza: è “La”, un film dichepropone mercoledì 15 gennaio, alle 21:30 in prima visione.Tratta dall’omonimo bestseller di Delia Owens “La”, la pellicola è ambientata nella Carolina del Nord degli anni Cinquanta e segue la vita di Kya, una giovane donna abbandonata da bambina dalla sua famiglia, che è riuscita a sopravvivere trovando rifugio e forza nella selvaggia bellezza delle paludi.Nel momento in cui la, cresciuta in totale solitudine tra acqua e canneti, viene accusata dell’omicidio di un uomo, il film si trasforma in un intenso dramma giudiziario che mette in luce la straordinaria capacità di sopravvivenzaprotagonista, in grado di sfidare i pregiudizi di una comunità ristretta.