Sport.quotidiano.net - Inter-Bologna, un pareggio da Europa: Castro e Holm fanno l’impresa

, 15 gennaio 2025 – Brillano anche le luci rossoblù a San Siro, davanti ai 63mila del Meazza che una volta ribaltato il vantaggio di, nell’unico minuto di recupero concesso al termine del primo tempo, pregustavano una ripresa tutta in discesa, all’attacco della vetta. Invece no, niente di tutto questo:riacciuffa il pari per undi carattere, attento e voglioso di lasciarsi alle spalle il pari amarissimo con la Roma. Un punto che tiene i rossoblù a contatto con la zona, e che da morale in vista del futuro e del Monza, prossimo avversario sabato in anticipo al Dall’Ara. Non mancano le sorprese nell’undici iniziale, che torna a proporre Casale al centro della difesa, a rilevare lo squalificato Lucumi, e con Lykogiannis a sinistra, al posto di Miranda. In mezzo si rivede Moro, con Orso e Ndoye sulle fasce a supporto di