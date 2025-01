Bergamonews.it - Il Policlinico San Marco si conferma Centro d’eccellenza Sicob per il decimo anno consecutivo

IlSansiper il. Un traguardo importante che premia l’eccellenza e la dedizione del team multidisciplinare che ogniaccompagna circa 1.400 pazienti provenienti da tutta Italia, dalla prima visita, all’intervento ai follow up successivi, nel percorso di cura dell’obesità.Il significativo riconoscimento, conferito da parte di(Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche) – la più importante Società Scientifica nazionale nell’ambito della Chirurgia Bariatrica e metabolica – a Centri che si siano distinti sia per numero di casi trattati sia per tecniche operatorie, in particolare tiene in considerazione alcuni item:· selezione dei pazienti secondo linee guida nazionali;· esecuzione di almeno quattro procedure chirurgiche riconosciute dalla;· un volume di attività di almeno 100 procedure chirurgiche/e Re-Do surgery;· casistica operata dalinteramente registrata nel registro nazionale;· follow-up dei pazienti regolarmente registrato nel registro nazionale;· presenza di terapia intensiva all’interno della struttura.