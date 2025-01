I grandi match | finale Champions League 1999 Manchester United-Bayern Monaco 2-1

Leggi su Ilnerazzurro.it

Quest’ultimo è il nostro caso, perché la partita che oggi andremo a narrare è, ladidelche è diventata leggenda. 26 maggio, stadio Camp Nou, Barcellona. A sfidarsi ci sono due squadre fantastiche: ildi Sir Alex Ferguson e ildi Ottmar Hitzfeld. Chi vince, non solo si porta a casa la coppa, ma anche il famoso “treble” (o “triplete”, se preferite). I campioni d’Inghilterra si presentano all’ultimo appuntamento della competizione con l’appellativo di “ammazza-italiane”, dopo aver eliminato – in serie – l’Inter di Mircea Lucescu ai quarti die la Juventus di Carlo Ancelotti in semi. Già contro i bianconeri, i Red Devils hanno dato prova di essere specializzati in rimonte: da 2-0 a 3-2.