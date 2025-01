Ilfattoquotidiano.it - “È discriminazione sessuale”: uomo vince la causa contro la compagnia aerea che gli aveva chiesto di cambiare posto per non viaggiare vicino a due minori

LaAir France è stata giudicata colpevole di, dopo avera un passeggero di sesso maschile di lasciare il proprio, in modo da nonaccanto a duenon accompagnati, per evitare un presunto rischio di aggressione. I fatti risalgono al 27 ottobre 2022 quando Dominique Sellier si trovava sul volo Oslo-Parigi e prima del decollo ha ricevuto l’insolita richiesta dal personale di bordo. Ritenendo di essere stato discriminato, Sellier si è rivolto alla Commissione antinorvegese che gli ha dato ragione, come riporta Le Parisien.Durante l’esame del caso l’avvocato dellafrancese ha giustificato questo cambio dicitando il regolamento interno di Air France e sostenendo che gli uomini rappresentano il 97,93% degli autori di crimini e reati sessuali.