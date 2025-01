Romadailynews.it - Cultura: festival estivo dell’Opera in 2026 al Circo Massimo

Per ilildel Teatrotraslochera’ al.E’ quanto emerso oggi nel corso della presentazione del programma dell’anno in corso al Teatro. Gia’ per quest’anno si rischiava di fare saltare la rassegna estiva a causa dei lavori del Pnrr che devono essere effettuati alle Terme di Caracalla, una delle due sedi, dal momento che quest’anno si aggiunge anche la Basilica di Massenzio. I lavori di riqualificazione partiranno dopo la fine del, presumibilmente in autunno. La rassegna estiva per bigliettamento copre oltre il 50 per cento degli incassi annuali del Teatrodi Roma.Agenzia Nova