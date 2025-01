Romadailynews.it - Cultura: da 29 giugno festival estivo Opera Roma, 4 nuove produzioni ma anche Venditti e Mannoia

Quattro: “La Resurrezione” di Handel, “La traviata” di Verdi, “Don Giovanni” di Mozart e “West side story” di Bernstein. Due classici del balletto: il “Bolero” di Ravel firmato da Maurice Bejart e “Le Sacre du printemps” di Stravinskij con la coreografia di Pina Bausch. E grandi nomi della musica pop, dal 3, tra cui Antonello, Alessandra Amoroso, Fiorellae Giovanni Allevi.E’ stato presentato oggi, ildel Teatro dell’diche per la stagione 2024/2025 raddoppia e si svolge su due palchi, quello tradizionale delle Terme di Caracalla e quello nuovo della Basilica di Massenzio.La kermesse prendera’ il via il 29per terminare il 7 agosto e si aprira’ con la serata inaugurale alla Basilica di Massenzio con “I Madrigali” di Orlando Di Lasso in uno spettacolo che vede protagonista il teologo e filosofo Vito Mancuso dal titolo “La gioia interiore”: una riflessione sul tema della riconciliazione e sull’importanza della spiritualita’.