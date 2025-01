Formiche.net - Così si rafforza la cooperazione energetica tra Italia e Arabia Saudita

Leggi su Formiche.net

Silain campo energetico tra, con l’obiettivo di ampliare la partnership con altri Paesi della regione come gli Emirati Arabi Uniti dove si trova oggi in visita il premier Giorgia Meloni. Per l’occasione mentre il presidente del Consiglio era in volo per Abu Dhabi, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza, Gilberto Pichetto Fratin, incontrava martedì a Riad il ministro dell’Energia dell’, Abdulaziz Bin Salman Al Saud.Nel corso dell’incontro tra i due ministri è stato sottoscritto un Memorandum d’Intesa (MoU) tra. Il testo avrà una validità di cinque anni e mira are lasu transizione e sicurezza, tenendo conto degli obiettivi di Parigi e dell’Agenda 2030.I principali focus del Memorandum d’Intesa riguardano le energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni di metano, le interconnessioni elettriche, l’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni, i suoi derivati di natura rinnovabile e low-carbon come l’ammoniaca, i sistemi di cattura, stoccaggio e utilizzo della CO2.