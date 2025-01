Ilrestodelcarlino.it - ’Ben-Essere Ascoli’ ok: "Un grande entusiasmo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bilancio entusiasmante per la prima edizione di, la kermesse che dal 10 al 12 gennaio ha trasformato la città in un punto di riferimento per il benfisico, mentale e sociale. Organizzata dall’associazione ‘Mad Events’ in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno e con Young Power e Ap Events, la manifestazione ha visto la partecipazione di centinaia di persone, registrando il tutto esaurito in tutte le attività proposte. "Una città a misura d’uomo, che sappia coniugare diversi aspetti così da creare un ambiente sano e stimolante in cui vivere: questo è il nostro obiettivo – ha detto il sindaco Marco Fioravanti –. La prima edizione di ‘Ben-si inserisce nel solco che, come amministrazione, stiamo tracciando fin dall’inizio del nostro lavoro. Innalzare il livello della qualità della vita è una sfida che stiamo affrontando mettendo in campo misure nel campo sportivo, culturale e in generale in tutti gli aspetti della vita quotidiana".