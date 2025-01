Sport.quotidiano.net - Basket giovanile, Cazzanti e Dioli mattatori della serata con rispettivamente 28 e 20 punti. La Vis under 19 sbanca Faenza

Vittoria importantissima per l’19 Eccellenza di Bondi Vis 2008 sul campocapolista(70-76 il punteggio finale). I biancazzurrino il parquetprima in classifica e centrano il decimo successo in campionato, al termine di una partita indirizzata tra secondo e terzo quarto, grazie ad un break complessivo di 44-27 che taglia le gambe ai giovani faentini. Nell’ultimo parziale la Vis respinge il tentativo di rimonta dei Raggisolaris, e porta a casa duefondamentali per una classifica che si accorcia sempre di più e vede la truppa di coach Santi al quarto posto, a -6 dae a -2 dalla Virtus Bologna. Decisivi gli esterni(nella foto), verie autoridi 28 e 20. La Vis prosegue così il percorso di crescita che nelle ultime settimane l’ha portata a recitare un ruolo da protagonista nel girone: lunedì prossimo al Palapalestre arriverà la Virtus Siena, altra partita da vincere per i ferraresi.