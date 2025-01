Bergamonews.it - Aruba.it al fianco di Ducati: parte da Bergamo l’assalto al primo Campionato del Mondo Motocross

Leggi su Bergamonews.it

.it conferma la propria anima “Racing” e lega il suo nome aanche come title sponsor del team ufficiale neldel– MXGP 2025, rafforzando ulteriormente il legame con la Casa di Borgo Panigale con la quale sarà presente in pista il prossimo anno sia neldelSuperbike, con lePanigale V4R del team.it Racing –, che neldelFIM MotoE, con leV21L del teamCloud.L’esordio neldelrappresenta una milestone storica perche, dopo aver vinto all’esordio ilItaliano MX1 2024 con Alessandro Lupino in sella alla nuova Desmo450 MX e presoa due tappe del Mondiale MXGP con Antonio Cairoli (in Olanda) e lo stesso Lupino (in Spagna), per la prima voltaciperà quest’anno all’intero MXGP con il pilota svizzero Jeremy Seewer ed il giovane talento italiano Mattia Guadagnini.