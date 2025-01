Ilnapolista.it - Ancelotti: «Le critiche non mi feriscono perché un giorno sei il migliore del mondo e un altro il più stupido»

Il Real Madrid si rituffa nel campionato dopo la brutta batosta in finale di Supercoppa contro il Barcellona.presenta in conferenza stampa il match al Bernabeu contro il Celta Vigo.Leggi anche: Manita del Barcellona al Real Madrid, El Chiringuito (vicino a Florentino Perez): “, attento”: «Ho l’equilibrio necessario per sapere chi sono e non lasciarmi influenzare»Partita casalinga del 2025:«Un’occasione importante per uscire dalla brutta partita giocata, che ci ha fatto molto male ma ci ha affondati. Vogliamo reagire e spero che vada bene, che la reazione sia forte dopo la brutta partita dell’».Tchouaméni e il ritorno di Alaba :«Credo che Tchouaméni abbia fatto bene come difensore centralelo dicono i dati. Appena non ci sarà più l’emergenza tornerà al suo posto da perno centrale.