Game-experience.it - Until Dawn, Sony ha pubblicato il primo trailer del film

Pictures ha rilasciato ildi, ilbasato sull’omonimo videogioco horror di PlayStation. Il video di oltre un minuto non mostra molte sequenze definitive del, ma offre una panoramica attraverso le voci del regista David F. Sandberg, dello sceneggiatore Gary Dauberman e dell’attore Peter Stormare.La pellicola promette di offrire un’esperienza unica, reinterpretando la narrativa del videogioco con un approccio innovativo e ricco di suspense. Precisiamo comunque che la trama delsi distacca dall’opera originale, pur mantenendone lo spirito horror.Un anno dopo la misteriosa scomparsa di sua sorella Melanie, Clover e i suoi amici si recano nella valle dove è avvenuto il drammatico evento per cercare risposte. L’esplorazione di un centro visitatori abbandonato si trasforma in un incubo quando il gruppo viene perseguitato da un assassino mascherato.