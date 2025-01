Quotidiano.net - "Setchu e MM6. Guest Designer tra creatività e talento"

di Francesca Tacconi* Il tailoring qui e ora. Pitti Uomo coglie l’attimo, intercetta segnali, come un sismografo capace di captare ogni più piccola scossa. Ci siamo chiesti: a che punto siamo? Chi sono gli interpreti oggi dell’arte sartoriale, imprescindibile base di tutto il menswear? Dal nostro punto di osservazione, abbiamo ’acceso’ le antenne per scandagliare messaggi e tendenze. Abbiamo scoperto non solo che la sartorialità è viva, ma detta le regole e ispira i tagli più contemporanei. A questa edizione, vi mostreremo il lavoro prezioso di dueche più di altri incarnano una visione aggiornata del tailoring. Si tratta di Satoshi Kuwata, fondatore e direttore creativo die di MM6 Maison Margiela. Il primo reinterpreta la sartorialità secondo i canoni della propria cultura, il secondo la sovverte con intelligenza e mestiere, entrambi lo conoscono alla perfezione.