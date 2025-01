Iltempo.it - Quando finirà il freddo? Il dato cruciale. Le previsioni di Sottocorona

e precipitazioni, cosa ci aspetta oggi e nei prossimi giorni? Il meteorologo di La7 Paolonelle suemeteo per Omnibus piega che ci sono "poche nuvole al nord così come su gran parte dell'Europa occidentale, protetta dall'alta pressione". Le eccezioni sono al centro e al sud sul versante adriatico e sulla Sicilia. Piogge al sud con "fenomeni intensi e significativi" che riguardano soprattutto Sicilia e Calabria. In quella zona è attesa una "quantità elevatissime di pioggia e maltempo molto forte ma abbastanza circoscritto". Mercoledì 15 gennaio il maltempo si attenua al sud anche se restano delle precipitazioni abbastanza deboli, spiega. Attesa qualche debole pioggia sul medio alto Adriatico "ma non parliamo di maltempo, parliamo di qualche incertezza del tempo".