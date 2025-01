Quotidiano.net - Nail art, tornano di moda le unghie corte a mandorla

Le, note anche come Almonds, sono sempre state molto amate, grazie alla loro capacità di rendere le mani più affusolate e sofisticate. Tuttavia, sui social, la tendenza attuale punta sulle versioni più, più semplici e pratiche, in linea con la recente tendenza Demure, sobria e raffinata. Le tendenze principali Lecon una forma delicatamente lanceolata sono molto apprezzate nelle tonalità milky, con un finish lucido e glassato. Il bianco latte dona un aspetto delicato, perfetto per chi ama un look naturale ma raffinato. Un’alternativa, che guarda già alla primavera, è in glicine, una nuance discreta e fresca che si adatta a ogni incarnato, gradevole sia in versione opaca che metallizzata. Ma le Short Almonds sono perfette anche per chi ama i colori scuri di stagione come il burgundy, il porpora, il blu notte, il cioccolato, il nero matte.