Lo dico a te per tutti | non sono incinta la risposta di Chiara Ferragni alle voci sulla gravidanza

Praticamente da quando si è diffusa la notizia della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, iniziata da qualche mese, lepossibile terzadisirincorse, in quella ormai consueta, quanto fastidiosa “ispezione fisica” che grida a pancini sospetti anche solo per alimentare gossip e chiacchiericci.A rilanciare la notizia, negli scorsi giorni, complici anche alcune foto comparse difuori da una clinica di ostetricia e ginecologia, Dagospia, specializzato in scoop sulle celebrità, che ha tuttavia ricevuto, in una nota stampa, ladella stessa influencer, che ha deciso di mettere definitivamente a tacere i rumors.“Caro Dago, so che ti arrivano. Loa te per: non. Ciao,”.L’imprenditrice digitale, su cui il gossip si è letteralmente avventato nell’ultimo anno e mezzo, prima per le vicende giudiziarie in cui è stata coinvolta e poi per la discussa separazione da Fedez, è evidentemente stanca di vedere il suo nome accostato a unache, al momento, è stata quindi categoricamente smentita.