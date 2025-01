L’altra vittima degli stupri di Capodanno in piazza Duomo a Milano | Trascinata in un corridoio umano le loro mani dappertutto

Leggi su Open.online

Una ragazza di 20 anni ha testimoniato in procura asulle violenze sessuali in. Le sue parole confermano quelle della cittadina belga Laura Barbier, che ha dato il via all’indagine. La ragazza, emiliana, ha parlato davanti al procuratore aggiunto Letizia Mannella e alla pubblica ministera Alessia Menegazzo. Con lei c’era un ragazzo che ha confermato la ricostruzione della fidanzata. «Mi sono trovata dentro une accerchiata. Ho sentito ledi alcuni uomini, mi hanno toccato per alcuni minuti. Ho avuto un profondo senso di paura e pericolo. Non riuscivo a uscirne e il mio compagno cercava con tutte le forze di tirarmi fuori. Solo a fatica ci è riuscito, salvandomi da quel muro», ha detto nelle tre ore di interrogatorio.