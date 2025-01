Sport.quotidiano.net - La Massese torna sulla Terra. Si ferma a 15 la striscia positiva

Prima o poi doveva succedere. Dopo 15 gare da imbattuta laè caduta a Livorno, in una gara guarda caso dove era interdetto l’ingresso ai tifosi bianconeri che non hanno potuto far pesare la propria presenza. La sconfitta delle zebre è arrivata dopo due gare ravvicinate di grande importanza, la sfida alla capolista Camaiore e la semifinale di Coppa, e un calo a livello fisico o mentale era anche preventivabile. Non ne hanno fatto assolutamente un dramma i supporters bianconeri. Una cinquantina di persone ha aspettato la squadra al rientro da Livorno per testimoniare la propria vicinanza. Laadesso, ironia della sorte, affronterà due volte la Sestese nel giro di soli 4 giorni. Sabato prossimo i fiorentini verranno allo stadio Vitali nell’anticipo della 19ª giornata di campionato e mercoledì 22 gennaio le contenderanno la Coppa regionale d’Eccellenza nella finale in gara unica.