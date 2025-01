Terzotemponapoli.com - Inter, Materazzi: “Frattesi spero resti”

: “”Roma? Guardi a Pellegrini.”Marco, ex difensore e bandiera dell’, ha parlato a la Gazzetta dello Sport di Davidee del suo possibile addio ai nerazzurri con destinazione Roma. Queste le sue parole.IL MESSAGGIO -“Davide, pensaci bene. Lasciare i nerazzurri sarebbe un grave errore. Fossi in, non ragionerei di impulso. Avrei potuto farlo anch’io nel 2006, ma non l’ho fatto ed è stata la decisione più giusta mai presa in dieci anni di. È un segnale importante quello della società del qualenon può non tener conto, anche se vorrebbe giocare di più. In un anno e mezzo all’si è guadagnato il rispetto di tutto l’ambiente: della società che ha fatto grandi sacrifici economici per acquistarlo, dell’allenatore che lo ha fortemente voluto, dei tifosi che lo considerano a tutti gli effetti un protagonista dello scudetto vinto la scorsa stagione.