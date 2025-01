Pronosticipremium.com - Inter-Bologna, il pronostico: super combo in vista

Il turno infrasettimanale è servito per recuperare quei match che non si sono disputati per via dellacoppa Italiana. Alle ore 20:45 del 15 gennaio andrà in scena la gara tra, valida appunto per la 19ª giornata di Serie A. La sfida tra le due squadre sarà parecchioessantela situazione delle formazioni: la formazione meneghina infatti continua a correre veloce per trovare l’aggancio con il Napoli; dall’altra parte i rossoblù di Italiano sono riusciti a conquistare un punto importante contro la Roma nella scorsa giornata., come arrivano le due squadre al matchL’di Simone Inzaghi potrebbe approfittare di questa sfida davanti al pubblico di San Siro per portarsi ad un solo punto dal Napoli. Il tecnico nerazzurro però dovrà far fronte ad una quantità importante di infortuni, come quello di Calhanoglu che dovrà rimanere out per circa 20 giorni.