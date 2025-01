Serieanews.com - Il Racing City Group a Milano: Justin Davis e Morris Pagniello vogliono investire nel calcio italiano…

Leggi su Serieanews.com

I prossimi giorni possono essere decisivi per gli investimenti delin Italia: insieme a, anche il grande ritorno di Achraf LazaarIlnel corso degli anni si è affermato come uno dei gruppi più importanti delinternazionale. L’obiettivo è sempre stato quello di sviluppare ilin tutto il mondo, anche grazie ai club di proprietà: dalla Spagna agli Stati Uniti, passando per Monaco e l’Australia. Quello che più incuriosisce, però, è fin dove può arrivare un gruppo di questa portata.Ilnelitaliano. (SerieANews.com)Stando alle ultime informazioni raccolte da SerieANews.com, il piano delè quello di proseguire i propri investimenti nelitaliano.