Il governo lavora a uno "scudo penale" per gli agenti di Polizia in piazza

Uno "" per le forze dell'ordine che svolgono il servizio d'ordine pubblico, in, per evitare di essere indagati per l'esercizio delle loro funzioni. La norma, a cui stando il sottosegretario Mantovano, su input della premier Giorgia Meloni, riguarderebbe quelle indagini aperte come atto dovuto, come si suol dire. Ma che avrebbero implicazioni sugli stessi, per i tempi lunghi delle indagini e per eventuali sospensioni temporanee. Il provvedimento dovrebbe prevedere una verifica preliminare dei fatti, senza che l'agente venga iscritto nel registro degli indagati, per poi procedere direttamente all'archiviazione nel caso in cui non emergessero elementi critici. La norma, che verrà inserita all'interno del ddl Sicurezza in discussione al Senato, si inserisce in un contesto segnato negli ultimi giorni da cortei e scontri – da Torino a Roma e Bologna.