Biccy.it - Il coming out di Zeudi “non mi accettavo” e la reazione di sua mamma

Leggi su Biccy.it

Al Grande Fratello, Alfonso Signorini è tornato a parlare diout raccontando quello di un’altra concorrente,Di Palma. Anche lei, come Luca Calvani, si è dichiarata con laa 19 anni.“Se ho trovato qualche difficoltà a parlargliene? Sì, perché, vuoi o non vuoi, è sempre un po’ difficile esternare un segreto che uno nasconde per tanti anni, perché fondamentalmente io ero consapevole della mia sessualità più o meno dall’età di 14-15 anni. Ero proprio sicura di quello, ma non mi. L’accettazione è arrivata negli anni, a 19 anni ho fatto il mioout, ma l’ho fatto tramite una lettera perché non riuscivo a spiegare bene a lei quello che effettivamente sentivo e che ho vissuto negli anni mantenendo questo segreto. Quindi non è stato facile parlarne con. Ma va bene così, perché se oggi sonoe sono questaè grazie anche a tutto il vissuto che ho avuto, grazie anche a questo segreto“.