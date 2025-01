Quotidiano.net - Idee e talento. Figo in campo per la ’sua’ moda

di Eva Desiderio Solo pochi mesi fa, al precedente Pitti Uomo 106, una piccola apparizione al salone fiorentino per dire ’aspettatemi, ora arrivo anch’io con la miamaschile’. Poi da stamani eccolo Luisper il lancio ufficiale per Pitti Uomo 107 di LF Luis, un progettoinnovativo di total look dal gusto assolutamente sportivo ma di grande sostanza di prodotto ed eleganza. Con il grande campione di calcio che a novembre 2025 compirà 53 anni, alfiere del pallone che è partito dal Portogallo per spopolare in Spagna, prima a Barcellona e poi al Real Madrid e concludere la carriera all’Inter, il suo amico e socio in questa bella avventura di stile Gandolfo Albanese il Ceo del marchio, che sarà l’artefice produttivo di questo nuovo emblema di lusso maschile. Un mito Luis, Pallone d’Oro nel 2000, che ha cominciato a tirare i primi calci nelle strade della città natale Almada e da allora fino al 2009 non si è fermato più con un palmarès che ha pochi eguali nella storia dello sport, per poi passare alla dirigenza sportiva dell’Inter e ora a questa entusiasmante sfida a Firenze, nello stand della Fortezza da Basso.