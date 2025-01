Piperspettacoloitaliano.it - Hotel Cima Paradisi dove si trova, esiste davvero l’albergo di Blackout La Serie, la vera location della fiction di Rai 1

è stato giratoLa, laBlack Out Laè un thriller ambientato in montagna,si consumerà un’incredibile tragedia nell’innevata Valle del Vanoi con l’. Il grande protagonista è il Trentino Alto Adige. Eccoè stato girato esil’di Black Out La. Tutte lecon Alessandro Preziosi.Grandsi?La storia indica esplicitamente comeprincipale Vanoi Valdena, nel cuore delle Dolomiti. In realtà, laè ambientata a Caoria, paese situato sempre nella valle del Vanoi. Le abitazioni sino lungo la vallata di Canal San Bovo. L’sia Villa Welsperg, residenza privata dei conti Welsperg, riadattata come albergo nei pressi del Parco Naturale Paneveggio Pale Di San Martino.