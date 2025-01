Isaechia.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini (di nuovo) in calo: ecco gli ascolti della ventiduesima puntata

È andata in onda ieri sera lanuova edizione del, il reality show condotto da, con la giornalista Cesara Buonamici e l’attrice Beatrice Luzzi, indiscussa protagonistapassata edizione, nelle vesti di opinioniste. In postazione social Rebecca Staffelli, conduttrice del Gf Daily su La5.Come ricordato dallo stesso conduttore durante la diretta, a partire da questa settimana iltornerà in onda con il doppio appuntamento settimanale. Salvo ulteriori cambi di palinsesto dell’ultima ora, come accaduto più volte negli ultimi anni, il programma andrà in onda il lunedì e il giovedì sera.Ladi ieri sera ha spiazzato tutti: a dover lasciare la Casa dopo un televoto infuocato è stata Helena Prestes, fra le favorite alla vittoria finale.