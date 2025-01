Oasport.it - Golf, il Dubai Desert Classic alle porte. In campo anche Migliozzi, Pavan e Laporta

Il circuito europeo si ferma, ancora per due settimane, negli Emirati Arabi Uniti. Al via, dal 16 al 19, l’Hero, torneo che si giocherà sui fairway dell’EmiratesClub e che prevede un montepremi di 9 milioni di dollari, 8.000 punti per la Race toe 2.000 per la corsa alla Ryder Cup. Parte della programmazione dell’European Tour sin dalla sua prima apparizione nel lontano 1989, ilè stato il primo eventoistico internazionale ad essere stato organizzato in Medio Oriente.Essendo uno dei tornei della Rolex Series, il field sarà particolarmente folto e florido. Torna in, in un torneo extra LIV, Jon Rahm, grazie all’esenzione riguardante chi ha vinto una Race tonel periodo tra il 2017 e il 2024 o ha vinto un Majors dal 2017.