Digital-news.it - Francia, Arcom rinnova la numerazione dei canali sul digitale terrestre da Giugno 2025

Il 9 gennaio, l'ha adottato inun nuovo sistema dideitelevisivi nazionali trasmessi sul(DTT) per tenere conto dell'arrivo dei nuovi servizi CMI TV e OFTV, autorizzati lo scorso 11 dicembre, e della decisione di Canal+ di interrompere le trasmissioni sul DTT.L'Autorità si è preoccupata di introdurre un sistema che renda l'offerta DTT più facile da leggere nell'interesse pubblico, in conformità con le disposizioni dell'articolo 3-1 della legge del 30 settembre 1986, cercando di limitare il più possibile i cambiamenti nelle abitudini dei telespettatori.Per questo motivo ha deciso di creare un blocco did'informazione 24 ore su 24 per consentire ai telespettatori di accedere in modo semplificato a una gamma diversificata di informazioni.