Foti nomina Verrecchia capo di dipartimento del ministero per gli Affari europei

Tommasopassa da Bruxelles per costruirsi la squadra di ministro degli. Il neo ministro del governo Meloni ha scelto Stefanocomedi. Si tratta di unadi alto profilo di un diplomatico che ha già collaborato questo esecutivo, a stretto contatto anche con il predecessore di, Raffaele Fitto, diventato vicepresidente della Commissione Ue. Dall'ottobre del 2021,è rappresentante permanente aggiunto e ambasciatore presso il Coreper I alla rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea. In precedenza è statodell'unità di crisi della Farnesina con i governi Gentiloni, Conte I, Conte II e per qualche mese con quello di Draghi. Dal 2004 al 2006 è stato primo segretario all’ambasciata d’Italia a Mosca. Dal 2006 al 2008 console generale a Mosca.