Ilgiorno.it - Erbe infestanti. Pulizie extra nella Bevera

Il sindaco Luigi Dittonghi nei giorni scorsi ha assegnato alla protezione civile di Veduggio e Renate il compito di fare pulizia nel torrente. L’incarico era stato affidato per rimuovere le piante sulle sponte e sradicate o a rischio di sradicamento e anche per spostare quelle pianteche da tempo erano all’interno dell’alveo o nelle immediate prossimità. Col rischio di diventare un ostacolo peer il deflusso delle acque. L’incarico, prorogato fino a marzo 2025, prevede non solo gli interventi di pulizia immediata, ma anche una serie di operazioni di prevenzione per la pulizia dell’alveo del torrentedi Mazzacavallo, della roggia delle Peschiere e della roggia chiamatadella Costaiola. Per l’occasione il Comune di Veduggio ha acquistato, con il contributo di Regione Lombardia, un biotrituratore.