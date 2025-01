Formiche.net - E se fosse Musk a salvare TikTok negli Usa? L’indiscrezione di Bloomberg

Ci potrebbe essere Elonnel futuro americano di. Secondo quanto riportato da, infatti, le autorità cinesi starebbero valutando la possibilità che il magnate, già proprietà del social network X (ex Twitter), acquisisca le attività americano dise la piattaforma, cheStati Uniti ha oltre 170 milioni di utenti, verrà vietata nel Paese entro la fine della settimana, come previsto dalla legge “divest or ban” approvata in maniera bipartisan dal Congresso e firmata ad aprile dal presidente uscente Donald Trump.La legge impone al colosso cinese dell’intrattenimento ByteDance di vendereentro il 19 gennaio (domenica), ovvero il giorno prima dell’insediamento del presidente Donald Trump. Altrimenti verrà vietata nel Paese. Il caso è arrivato fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che venerdì ha ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti: Washington afferma di voler prevenire i rischi di spionaggio e manipolazione da parte di Pechino, mentre il social network e le associazioni accno la legge di “soffocare la libertà di parola ed espressione”.