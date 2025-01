Lanotiziagiornale.it - “Dal Welfare alla pace ai diritti, tanti punti in comune con i 5 Stelle”. Parla il segretario di Rifondazione comunista, Acerbo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

sta svolgendo i congressi territoriali dei circoli, poi man mano che le federazioni finiscono si fanno quelli provinciali. L’11 e il 12 gennaio è stata la volta di Milano. L’euromentare del M5S, Gaetano Pedullà, ha detto cherappresenta tutt’altro che un partito di nostalgici, ma sostiene idee molto radicali e innovative sulla, sull’Ambiente, sul modello di sviluppo economico, sui giovani, sui, sull’antifascismo, sull’integrazione.Maurizionazionale di, ci sono le basi per un dialogo col M5S?“Questa è una parte fondamentale della mia proposta politica che tra l’altro, come sa Giuseppe Conte, avanziamo da tempo. Già alle ultime elezioni politiche io proposi di fare una coalizione pacifista, per mettere assieme quelle formazioni che non votavano per l’invio delle armi in Ucraina.