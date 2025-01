Lapresse.it - Consulta: Barelli (FI), non sono sicuro si troverà la quadra oggi

Milano, 14 gen. (LaPresse) – “Nonchesilae potrebbe darsi che il Parlamento sia chiamato anche in un modo non completamente usuale ma legittimo entro la fine della settimana. Potrebbe darsi che sia così”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo, ai microfoni di SkyTg24, in merito all’elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale, per cuialle 13 il Parlamento è convocato in seduta comune. “Io penso che bisogna aspettare qualche ora per vedere se l’interlocuzione che deve avvenire per trovare il consenso sul quarto nome” darà frutti, ha aggiunto, “se questo non dovesse avvenire nelle prossime ore, penso che si potrebbe e potrà avere un’ulteriore seduta prima della fine della settimana. Si sta lavorando e ritengo che ci sia interlocuzione tra i leader di maggioranza e opposizione.