Romadailynews.it - Cina:”tour lampo” di 12 ore a Chengdu, coppia italiana esplora cultura tradizionale del Paese

Leggi su Romadailynews.it

“Consiglio vivamente a tutti i miei amici di visitare”. Riflettendo sulla sua sosta a, appena due settimane fa, Antonio, dall’Italia, non vede l’ora di condividere con la sua famiglia e i suoi amici a casa tutto cio’ che ha visto, sentito e assaporato a. Alle 7:00 del mattino del 29 dicembre 2024, i due italiani Antonio e Martina, entrambi provenienti da Roma, sono arrivati all’Aeroporto internazionale Tianfu di. “Ci piace viaggiare,re citta’ diverse, e siamo molto curiosi riguardo alla”, ha affermato la. Nonostante avessero appena volato per 11 ore, il desiderio direli ha spinti a rinunciare al riposo e a sfruttare appieno la loro sosta di 20 ore in questa metropoli dellaoccidentale. Dopo aver depositato i bagagli, i due si sono diretti subito alla Base di ricerca sull’allevamento dei panda giganti di