Ilfattoquotidiano.it - Calciomercato Juve, i tormenti di Vlahovic: l’ombra di Kolo Muani e Zirkzee. Allegri ci aveva provato già due anni fa

Un’altra assenza. Per infortunio, certo. Ma un’altra assenza che pesa e che continua in qualche modo a fare i conti con il. Il tema è questo: Dusannon è della partita contro l’Atalanta. Ma soprattutto: Dusannon è più un intoccabile nellantus. Per nulla. Le voci sull’attaccante serbo, che nel 2026 andrà a scadenza di contratto, cominciano a essere sempre più insistenti e secondo gli addetti ai lavori l’ipotesi che il bianconero (di Torino) resti nel suo futuro sembra sempre meno concreta. Questo perché lantus sta cercando un attaccante che con Thiago Motta possa essere potenzialmente un titolare, più che una spalla o un’alternativa all’ex Fiorentina: non è casuale il pressing per Randaldel Psg, che piace anche al Milan ma che in Serie A vede soprattutto Giuntoli in vantaggio sulla concorrenza.