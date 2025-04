.com - Dall’export italiano alle Olimpiadi: l’impatto dei dazi sullo sport

(Adnkronos) – Il protezionismo diventanazionale. Per il momento, negli Stati Uniti non volano palloni, ma sanzioni. Iannunciati dal presidente americano Donald Trump cambieranno l’economia anche in ambitoivo, considerando che potrebbero colpire alcuni beni o incidere sulla filiera produttiva, aumentando i costi delle materie prime. E innalzando uno steccato difficile da superare per il resto del mondo, Italia compresa. “Isono barriere all’ingresso, che incidono per misura e durata. Per comprendere il tema, con tutti i riflessi per l’economia del nostro Paese, bisogna considerare la struttura dell’industria dei produttori di beni per la praticaiva” spiega all’Adnkronos Massimo Nardinocchi, docente di Economia Aziendale Delloalla Luiss. La riflessione tocca un argomento in continua evoluzione.