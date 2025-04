Musetti quanto guadagna se batte De Minaur e come cambia il ranking

Musetti sfida oggi, sabato 12 aprile, Alex De Minaur nella semifinale di Montecarlo. La prima volta dell'azzurro, mai arrivato così avanti nel Masters 1000 che apre la stagione sulla terra rossa, vale l'accesso a una finale che può pesare molto sia a livello di ranking Atp che di montepremi. Ancora di più in caso di trionfo nell'ultimo atto in programma domenica 13 aprile, in cui Lorenzo affronterebbe il vincitore del derby spagnolo tra Alejandro Davidovich Fokina e Carlos Alcaraz. L'accesso alla semifinale di Montecarlo ha già garantito a Musetti un balzo nel ranking. Al momento Lorenzo si trova al 16esimo posto della classifica Atp, mentre De Minaur occupa la decima posizione, ma da lunedì la situazione sarà diversa. Con la vittoria nei quarti di finale contro Stefanos Tsitsipas l'azzurro si è già assicurato 300 punti, visto che nel 2024 era uscito agli ottavi di finale e dovrà scartare quindi soltanto 100 punti.

