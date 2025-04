Casa Bianca colloqui con Iran molto positivi e costruttivi

colloqui con l'Iran sono stati "molto positivi e costruttivi". Lo ha detto la Casa Bianca, sottolineando che le parti si sono dette d'accordo a incontrarsi nuovamente il prossimo sabato. Quotidiano.net - Casa Bianca, colloqui con Iran molto positivi e costruttivi Leggi su Quotidiano.net con l'sono stati "". Lo ha detto la, sottolineando che le parti si sono dette d'accordo a incontrarsi nuovamente il prossimo sabato.

Il presidente americano: "Lavoriamo a un nuovo cessate il fuoco a Gaza". Raid israeliano sulla moschea a Khan Younis, decine di morti: 5 sono bambini

Washington, 7 aprile 2025 – “Sabato inizieranno colloqui diretti con l'Iran. Speriamo abbiano successo”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale al termine dell’incontro di oggi con Benjamin ...

Ucciso in Cisgiordania un palestinese 14enne con cittadinanza Usa. Raid israeliano sulla moschea a Khan Younis, decine di morti: 5 sono bambini

Stando a quanto scrive ansa.it: Casa Bianca, colloqui con Iran molto positivi e costruttivi - I colloqui con l'Iran sono stati "molto positivi e costruttivi". Lo ha detto la Casa Bianca, sottolineando che le parti si sono dette d'accordo a incontrarsi nuovamente il prossimo sabato. (ANSA). (AN ...

Come riferisce tg.la7.it: Nucleare: il giorno dei colloqui Usa-Iran in Oman. Trump: "Teheran non può avere l'arma atomica" - Donald Trump, dopo aver annunciato l'incontro ma anche minacciato l'Iran di "conseguenze se non si produrrà nessun accordo", in queste ore ha dichiarato: "Voglio che l'Iran sia un Paese bellissimo, ...

Stando a quanto scrive ansa.it: Casa Bianca: l'Iran non deve avere l'arma nucleare - "Lo scopo" del presidente americano Donald Trump "è che l'Iran non abbia mai l'arma nucleare". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, alla vigilia dei colloqui con Teheran ...